Mężczyźni nie żalą się bo są za to karceni. Otwartość może przynieść szkody

Przy kim możesz się otworzyć będąc mężczyzną? Do kogo dzwonisz gdy jesteś w dołku? Mężczyźni odpowiadają - do nikogo. Bo są mężczyznami. Nikogo to nie interesuje.