Salto i piruet seata nad drogą.

To nagranie mrozi krew w żyłach! Zobaczcie, jak wyglądał spektakularny wypadek, do jakiego doszło dzisiaj na drodze Strzelin - Wrocław. Osobowy seat wpadł do rowu, a potem kilkukrotnie przekoziołkował nad ulicą i poboczem. To cud, że nikomu nic poważnego się nie stało.