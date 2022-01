Mowa nienawiści na Youtube ? Jeżeli jesteś LGBT+ jest ok !

Jeżeli nie wierzysz, że mężczyźni nie mogą rodzić dzieci itd to jesteś (TERFem co w kręgach LGBT jest uważane za mocną obelgę). A jeżeli, już jesteś TERFem to trzeba Cię oficjalnie J***ć, a nieoficjalnie chcieć twojej śmierci. Ah te podwójne standardy Youtube.