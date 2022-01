Koniec z liczeniem przypadków zakażeń? Unijny ekspert o nowym systemie

Liczenie przypadków zakażeń koronawirusem powoli nie będzie miało sensu. Na razie nie jest to ten moment, ale my już w październiku opublikowaliśmy raport, w którym przewidywaliśmy, że w 2022 roku trzeba będzie zacząć monitorować COVID tak, jak robimy to z grypą - mówi dr n. med. Piotr Kramarz.