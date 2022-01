Niemcy: Telegram ma współpracować, albo zniknie z Google Play i Apple Store

Niemcy chcą zmusić Telegram do współpracy. Nawoływano do zbanowania apki, a teraz rząd próbuje naciskać, grożąc usunięciem Telegrama z Google Play i Apple Store. MSW oskarża o udostępnianie apki popularnej przez ekstremistów i zwolenników teorii spiskowych. To kolejny etap "wojny z szyfrowaniem".