Szpitale ujawniły covidowe pensje lekarzy. W Internecie zawrzało. "A może...

Większość pacjentów i tak umiera im każdego dnia. Ale tak jak na przykładzie Słupska czy graniczącej z nim Kobylnicy w pomorskim. Lekarz w weekend wpisany na dyżur ale go nie ma. Setki lecą - kasa się zgadza. A jak jest na dyżurze to i tak nie schodzi do pacjentów,,,, bo ma dużo pracy.