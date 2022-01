Simon: Nie będzie szczepienia co 4 m-ce, bo to sparaliżuje układ odpornościowy

Polski rząd któremu doradzał Simon: Szczepcie się 3 dawką, najlepiej natychmiast, zaraz wygasa wam paszport! 12 miesięcy dzielone na 3 daje = igła co 4 miesiące. Unia Europejska: Skracamy ważność paszportu szczepionkowego do 9 miesięcy. Zastanawiamy się nad skróceniem okresu ważności do 6 miesięcy.