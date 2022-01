Co warto zobaczyć i zrobić w Szczecinie? Miejsca, smaki, historie

Nie jest to oklepany kierunek wycieczek. Nie spotkacie tam tylu zwiedzających co we Wrocławiu, a jednak Szczecin ma wiele atrakcji dla zwiedzających. Jedną z ciekawszych są podziemne korytarze, które znajdują się praktycznie na każdym kroku (schrony, urzędy), jakby pod ziemią było drugie miasto.