Gigantyczne kolejki do testów na COVID-19 i szpitali. Jest coraz gorzej

Ogromna kolejka samochodów ustawiła się do punktu wymazów COVID-19 w Rudzie Śląskiej. Ludzie czekali parę godzin w "ogonku" sięgającym po horyzont. We Wrocławiu w kolejce do punktu wymazowego trzeba było czekać ok. 2 godzin. Stali w niej razem wszyscy — również osoby chore, z widocznymi już objawami