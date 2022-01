Nauczyciele zmanipulowali dziecko do zmiany swojej tożsamości płciowej.

Jessica Konen powiedziała, że dwie nauczycielki, które prowadziły szkolny Klub Równości – później znany jako UBU (You Be You) – zasiały ziarno, że jej córka jest biseksualna w szóstej klasie, a następnie przedstawiły ideę, że jest transpłciowa.