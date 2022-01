Lights at Sea. Efektowna interaktywna mapa latarni morskich na świecie.

Lights at Sea to efektowna interaktywna mapa, która wykorzystuje dane OpenStreetMap do pokazywania lokalizacji latarni morskich na całym świecie. Mapa pokazuje nie tylko lokalizacje poszczególnych latarni morskich, ale także pokazuje unikalne wzory błysków i kolory światła używane przez latarnie.