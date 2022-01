To będzie piękna katastrofa.Rakieta Falcon 9 rozbije się o powierzchnię Księżyca

Nie wszystkie rakiety wielokrotnego użytku wyprodukowane przez SpaceX wracają bezpiecznie na Ziemię. Jedna z nich zmuszona jest do awaryjnego lądowania na Księżycu. A właściwie to do rozbicia się na powierzchni naszego naturalnego satelity.