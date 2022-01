Dyrektor szpitala odesłał pacjenta z krwiakiem mózgu. Uznał, że jest naćpany

Marcin miał drgawki, pianę na ustach, rozszerzone źrenice. Na SORze dostał niski priorytet. Lekarz, Lesław L. nie zlecił nawet tomografu. W szpitalu brakowało osób do opisywania zdjęć, "trzeba by wieźć płytę do innego szpitala". Marcin jest teraz inwalidą, ma niedowład, nie widzi na lewe oko.