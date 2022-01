Rośnie udział osób zaszczepionych w statystykach zgonów, obecnie to ponad 31%

Pojawiły się świeże szczegółowe dane dot. COVID poniżej ich wizualizacja. (niby wychodzą co tydzień realnie są co ok 10 dni). Na chwilę obecną dane nie dostarczają flagi "w pełni zaszczepiony" dlatego na potrzeby wykresów założone zostały filtry na pole "dawka_ost" jako osobę w pełni zaszczepioną...