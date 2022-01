UK pielęgniarka pozywa klinikę za propagandowy kurs wymierzony w białych i wiarę

Pielęgniarka z prestiżowej brytyjskiej kliniki chciała zostać psychoterapeutką. Na wykładach afiliowanych przy Tavistock and Portman NHS uczono ją, że wszyscy biali to rasiści, że chrześcijaństwo jest religią rasistowską i oskarżano Biblię o rasizm z powodu odniesień do "ciemności" i "światła".