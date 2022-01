Rodzina myślała, że wydobycie martwego płodu uratuje życie kobiety.

„Jeżeli dochodzi do obumarcia jednego z płodów bliźniaczych i to w pierwszym trymestrze ciąży, szczególnie dwujajowe, to nigdy jej nie usuwamy. Takie są światowe standardy i najbardziej bezpieczny model postępowania zarówno dla pacjentki, jak i dla żyjącego płodu” – mówi Dr Socha.