Kolacja Beaty Szydło z premierem Izraela. Tak Polska kupowała Pegasusa

W listopadzie 2016 r. doszło do spotkania ówczesnej premier Beaty Szydło i ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Jak informuje "The New York Times", to właśnie niedługo po tej kolacji Polska miała kupić system inwigilacyjny Pegasus.