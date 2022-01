Prorosyjskie sentymenty w Bundeswehrze, przejaw błędnej romantycznej sympatii

W Bundeswerze doszło ostatnio do kontrowersyjnych prorosyjskich wypowiedzi. To przejaw „błędnej romantycznej sympatii” do Rosji wynikającej z historii - uważa poseł CDU Roderich Kiesewetter - W niemieckim społeczeństwie obok wspomnień wojennych występuje także błędna romantyczna sympatia do Rosji.