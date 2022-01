BLIK. Ktoś wysłał ci przelew na telefon 350zł. Nowe oszustwo- UWAGA- »...

Oszuści wysyłają SMS-y z informacją o przelewie 350 złotych przesłanych Blikiem na nasz telefon. Do wiadomości jest dołączony link, który kieruje na fałszywą stronę, gdzie rzekomo mamy odebrać pieniądze. Celem oszustów jest pozyskanie danych do logowania do bankowości. W niedzielę o...