Posłowie chcą nakłaniać pracowników do donosicielstwa w ramach walki z Covid-19

Do Sejmu wpłynął projekt, który zachęca do donosicielstwa na współpracowników. Jeśli pracownik udowodni, że zaraził się od innego pracownika, to wówczas może złożyć donos. Jeśli zostanie on rozpatrzony, wówczas przysługuje mu odszkodowanie - nawet 5-krotność minimalnego wynagrodzenia.