Erdogan przyjeżdża na Ukrainę w czwartek...

W czwartek prezydent Turcji Recep Erdogan uda się z wizytą do Kijowa na rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W ubiegłym tygodniu Erdogan oświadczył, że atak Rosji na Ukrainę byłby niemądrym posunięciem, a gdyby do tego doszło, to Turcja jako członek NATO zrobi to, co KONIECZNE.