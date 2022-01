Komisję zdrowia ws. antyspołecznego projektu #LexKonfident (nr 1981)

Udało się odroczyć przynajmniej do jutra, ale już zapobiegawczo złożyliśmy wniosek o wysłuchanie publiczne, by obywatele mogli zabrać głos i powiedzieć rządzącym co sądzą o tym legislacyjnym gniocie. Start komisji godzinie 15:00, dalej będziemy torpedować ten projekt na wszelkie możliwe sposoby.