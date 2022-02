Alternatywy4 - 60 % ludzi nie rozumie Dziennika

"- Panie, jak to jest możliwe, że pan tu mówi jedno, a tam drugie? - To jest bardzo proste. Ja to panu zaraz wytłumaczę proszę pana. Ja to państwu zaraz wytłumaczę. Więc po pierwsze, państwo są ludźmi inteligentnymi i dlatego ja z państwem mogę mówić wprost." - ponadczasowe słowa tow. Winnickiego.