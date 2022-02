Mimo protestów Austria wprowadza dziś obowiązkowe szczepienia przeciwko Covid

Od dziś szczepienie przeciwko Covid-19 jest w Austrii obowiązkowe dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia. Jest to pierwszy kraj europejski, który podjął takie działania w stosunku do wszystkich pełnoletnich obywateli. Za brak szczepień Austriacy mogą zostać ukarani grzywną od 600 do 3600 euro!