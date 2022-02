Unia: To fałsz, że za 60% wysokości rachunków za prąd w Polsce odpowiada UE.

Gdy ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosły w grudniu do rekordowych poziomów, firmy energetyczne w Polsce i niektórzy politycy wskazali, że to ETS odpowiada za wysokie ceny energii nawet w 60 proc. “Te liczby są mylące” – mówią urzędnicy Komisji Europejskiej.