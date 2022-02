Wadliwe obuwie dla wojska - przymusowy zarząd w firmie Demar

Sąd ustanowił przymusowy zarząd w firmie Demar, która miała oszukać wojsko na 70 mln PLN, dostarczając wadliwe obuwie. O to zabezpieczenie wystąpił wydział ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie - oznacza to, że od teraz wszystko, co dzieje się w firmie, pozostaje pod nadzorem prokuratury