Sytuacja w Ordo Iuris - Mamy do czynienia po prostu z obłudą i hipokryzją

Tak sprawę skomentowała prof. Elżbieta Korolczuk. Zwróciła uwagę na to, że w działaniu Ordo Iuris bardzo wyraźnie było widać dwie strategie - antygenderowe i ultrakonserwatywne Używanie języka odnoszącego się do Biblii, do religii, uzasadnianie różnych zmian w prawie tym, że taka jest wola Boga.