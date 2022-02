Litwa rezygnuje z paszportów covidowych, we Włoszech "o zarządzaniu jak grypą"

Od soboty (5 lutego) na Litwie nie będzie już obowiązywał paszport covidowy. - Nadszedł czas, by przejść do zwyczajnego zarządzania zakażeniami, tak jak to ma miejsce w przypadku grypy - ocenił z kolei włoski wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri.