Wychowywał się w domach dziecka. Teraz ma płacić za… opiekę nad matką

Niepełnosprawny emeryt z Poznania musi dokładać do pobytu matki w Domu Pomocy Społecznej, choć ta oddała go do domu dziecka, gdy miał osiem miesięcy! Później nie łączyły ich żadne relacje. Lech Jabłoński odwołał się od decyzji urzędników, ale ci upierają się przy swojej decyzji i żądają...