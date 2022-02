Michał Kołodziejczak starł się z reporterem TVP Info: "Aparatczyk rządzących"

"TVP Info to ta stacja, która jest przez nas oskarżana o roznoszenie fake newsów. To fake news i proszę z tym skończyć. To telewizja, która szczuje ludzi, wprowadza nieprawdę, a ten człowiek jest aparatczykiem tych, którzy rządzą" - mówił Kołodziejczak w odpowiedzi na pytanie Miłosza Kłeczka.