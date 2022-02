Narodowy Bank Czech podniósł stopy procentowe do 4,5%

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Banku CNB podwyższył dwutygodniową stopę repo (stopa 2W) o 0,75 pkt proc. do 4,50%. Jednocześnie podwyższył stopę dyskontową o tę samą kwotę do 3,50%, a stopę lombardową do 5,50%. Nowe poziomy wchodzą w życie 4 lutego 2022 r. Inflacja w Czechach to 6,6%.