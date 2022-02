Nie ma to jak być górnikiem. Znaczne podwyżki oraz zapewniony socjal.

W ostatnim czasie w spółkach węglowych przedstawiciele strony społecznej porozumieli się z zarządami co do podwyżek wynagrodzeń. Przykładowo zatrudniająca około 22 tys. osób Jastrzębska SW podniesie w tym roku wynagrodzenia pracowników o 10 proc., co będzie kosztować firmę około 250 mln zł.