Zmarła czekała 8 godz. na SOR na wynik testu COVID Sprawą zajęła się Prokuratura

- Zakwalifikowałam je natomiast jako narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, co skutkowało zgonem kobiety. To konstrukcja do tzw. błędu w sztuce lekarskiej. Prowadzę śledztwo właśnie w tym kierunku. -powiedziała Zastępca Prokuratora Rejonowego w Rybniku.