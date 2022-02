Drogi z Polski do Czech i Słowacji oraz drogi w tych krajach

Cześć. Zapraszam do 2 części filmu o drogach do granicy jak i po drugiej stronie granicy. Tym razem omówię drogi do Czech i Słowacji. Film pierwotnie miał być w 1 części jednak materiału wyszło tak dużo że musiałem go podzielić. 3 część mam nadzieję że będzie za tydzień