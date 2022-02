W 56 Chiny uratowały Polskę przed wejściem Sowietów - czyli po co Duda w Pekinie

Prezydent Andrzej Duda pojechał do Pekinu i spotyka go za to ostra krytyka ze strony obecnej opozycji i rosyjskiej agentury,bo jak to tak jechać do dyktatora i z nim rozmawiać. Wygląda jednak na to,że jedno mruknięcie Puchatka wystarczy,żeby zatrzymać rosyjskie czołgi i zapobiec inwazji na Ukrainę.