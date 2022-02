Ottawa: w ten weekend mają przybyć setki ciężarówek i tysiące protestujących

Zastępca szefa policji, Steve Bell powiedział, że w weekend do stolicy może przybyć dodatkowo: od 300 do 400 ciężarówek oraz od 1000 do 2000 ludzi. Spodziewa się także ok. 1000 kontrprotestujących. Od tygodnia w stolicy Kanady trwają demonstracje przeciwko restrykcjom z powodu pandemii.