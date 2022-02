Zmniejszenie liczby posłów. Czy pora na projekt obywatelski?

W Polsce jest 460 posłów, to koszt ~5 milionów miesięcznie, który mógłby być nawet 3.5 miliona niższy. Dodatkowego absurdu dodaje tu dyscyplina partyjna. Jak wszyscy głosują tak samo, to nie ma znaczenia czy jest ich milion czy 10, procenty wyjdą te same. [Artykuł stary jako tło do dyskusji]