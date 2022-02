Kampania dezinformacji nt. cen prądu. Stoją za nią państwowe spółki energetyczne

'Polityka klimatyczna UE=droga energia' - to hasło można zobaczyć na billboardach i reklamach w całej Polsce. Akcja opłacona przez państwowe spółki energetyczne manipuluje realną skalą oraz przyczynami wzrostu cen prądu. Do tego jedna z nich zarobiła setki milionów na sprzedaży uprawnień do emisji.