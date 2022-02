BORKOŚ WRÓCIŁEM - kilka słów o powrocie do zdrowia

Hej kochani, już jestem i niech tak zostanie... mam głowę pełną pomysłów. Wszystko to jest możliwe dzięki mojemu uporowi i Waszej pomocy. Doznałem jej na każdym froncie, za co bardzo dziękuję. Teraz zapraszam do oglądania filmu.