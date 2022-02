Chiny chcą pomóc przy budowie hubu logistycznego w Polsce. Wizyta Dudy w Chinach

Chiny wyraziły chęć pomocy przy budowie hubu logistycznego w Polsce. To dzięki niemu nasz kraj mógłby stać się kluczowym węzłem w łańcuchu dostaw między Chinami a Europą. To właśnie takie deklaracje padły po spotkaniu Andrzeja Dudy i Xi Jinpinga, do którego doszło dziś w...