7-latka do Johnsona: Dlaczego nie mogłam mieć przyjęcia urodzinow., a ty miałeś?

Siedmioletnia dziewczynka, która z powodu restrykcji covidowych nie mogła mieć w dwóch ostatnich latach swoich przyjęć urodzinowych, napisała do brytyjskiego premiera Borisa Johnsona. Pouczyła go, że następnym razem on też powinien przestrzegać zasad.