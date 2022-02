Polityka klimatyczna UE NIE JEST odpowiedzialna za wysokie ceny energii

Polityka klimatyczna UE NIE JEST odpowiedzialna za 60% wysokości rachunków za energię elektryczną w Polsce. Europejski system opłat za emisję gazów cieplarnianych stanowi ok. 20% wysokości rachunków za energię, i te pieniądze NIE trafiają do budżetu Unii, ale do budżetu krajowego- zostają w Polsce.