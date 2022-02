66,1 proc. emerytów nie chciałoby, aby do władzy wróciła PO [SONDAŻ]

Macie już dość rządów PiSu? Liczycie na zmianę władzy w najbliższych wyborach? To policzcie ile jest emerytów już dzisiaj, ile będzie za kilka lat i na kogo głosowali. A potem zobaczcie po co był Polski Wał - redystrybucja od pracujących do emerytów. Protokół 39% zadziała :)