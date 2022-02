"Szkolny błąd"? Odsetki od kredytów mogą wzrosnąć o ponad 360 tysięcy.

To byłby szkolny błąd - tak jeszcze we wrześniu o podwyżce stóp procentowych w Polsce mówił prezes NBP Adam Glapiński. "Szkolny błąd" mogły jednak popełnić osoby, które zaciągnęły kredyty hipoteczne, zakładając, że ich oprocentowanie nie wzrośnie. Wiele wskazuje na to, że stopy w tym...