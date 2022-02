Ludzie Ziobry chcą decydować o prywatnych firmach. Biznes w państwie PiS

Prokurator i sąd będą decydować, co jest dobre a co złe dla spółki. To rozwiązanie nieznane w demokratycznych krajach. Do czego doprowadzi? PiS będzie miało narzędzie do grożenia prywatnemu biznesowi i pozyskiwania pieniędzy np. na kampanię wyborczą. Przekonali się już Czarnecki i Solorz