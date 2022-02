Konfederacja przeciw próbie nowego opodatkowania m.in. youtuberów

To nie tylko nielegalny dodatkowy podatek, ale i zmuszanie m.in. youtuberów do "spowiadania się" Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji - przekonywali w poniedziałek poseł Artur Dziambor i mec. Michał Wawer z Konfederacji, odnosząc się do komunikatu KRRiT ws. nowych obowiązków twórców treści wideo.