Kolejny przelew dla imperium o. Rydzyka. Tym razem ponad 430 tys. od MZ

430 493,85 zł - tyle dokładnie przekazało w ubiegłym roku fundacji Lux Veritatis Ministerstwo Zdrowia. Należąca do o. Tadeusza Rydzka fundacja dostała rządowe pieniądze na promocję w Telewizji Trwam programu "Profilaktyka 40 plus". To kolejny przelew z budżetu państwa ujawniony w ostatnim czasie...