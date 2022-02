Do Dubrownika bez jazdy przez Bośnię. Most Pelješac w końcu zostanie otwarty

Niemal 2,5-kilometrowy most Peljeski jest już praktycznie na wykończeniu. Po 13 latach budowy most ma zostać oddany do użytkowania w czerwcu tego roku. Przeprawa pozwoli na przejazd do Dubrownika z ominięciem Bośni i Hercegowiny