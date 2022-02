"Dekoder+" to chyba najgorzej ukrywane ROZDAWNICTWO ze wszystkich.

"Czytając ten projekt, nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać..." Właśnie tym zdaniem rozpocząłem swoje wystąpienie z mównicy sejmowej na temat rządowego projektu ustawy "Dekoder Plus". Dalej pytałem: "Czy państwo w ogóle czytali ten projekt, zanim go nam wysłali? Czy to jakieś żarty...