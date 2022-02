Zamiast losowania - ręczne sterowanie. Celem Ziobry jest aresztowanie Giertycha

Choć Roman Giertych nie jest zatrzymany, a sprawa jego aresztowania nie należy do pilnych, do jej rozpoznania została wyznaczona dyżurująca sędzia. Wcześniej wokół aresztowania znanego adwokata doszło w lubelskim sądzie do zamieszania z kilkukrotną zmianą wytypowanych do podjęcia decyzji sędziów.